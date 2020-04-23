{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Изобретатель масок N95 вернулся с пенсии на работу, чтобы их усовершенствовать

Он присоединился к исследованиям методов стерилизации масок с целью их возможного повторного использования

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 апреля. /ТАСС/. Американский инженер тайваньского происхождения Питер Цай (Цай Бинъи) - изобретатель весьма востребованных ныне защитных масок N95 - вернулся с пенсии на работу, чтобы помочь в борьбе с пандемией COVID-19. Он присоединился к исследованиям методов стерилизации масок в целях их возможного повторного использования в условиях огромного спроса и дефицита, сообщило в четверг Международное радио Тайваня.

На эту тему
Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

68-летний ученый окончил Тайбэйский технологический университет, а затем долгие годы работал в США. В 1992 году он возглавил исследовательскую группу при Университете штата Теннесси, разработавшую технологию электростатической фильтрации, которая стала использоваться в масках N95.

Изначально эти респираторные приспособления создавались главным образом для промышленного использования, но впоследствии нашли применение и в сфере здравоохранения, эффективно защищая не только от 95% мельчайших вредных частиц размером до 0,3 микрона, но и от различных бактерий и вирусов.

В 2018 году профессор Цай усовершенствовал маски, сделав их более тонкими и удобными для дыхания. В 2019 году он ушел на пенсию, однако сейчас решил вернуться к работе и вместе с коллективом проекта N95DECON, состоящим из волонтеров, ученых, врачей и инженеров, разрабатывает способы дезинфекции и повторного использования масок. Результаты своей работы группа публикует онлайн.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Дело Пола Уилана
Захарова: телефонные разговоры с США для Уилана будут организованы в ближайшее время
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС