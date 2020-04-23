Изобретатель масок N95 вернулся с пенсии на работу, чтобы их усовершенствовать

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 апреля. /ТАСС/. Американский инженер тайваньского происхождения Питер Цай (Цай Бинъи) - изобретатель весьма востребованных ныне защитных масок N95 - вернулся с пенсии на работу, чтобы помочь в борьбе с пандемией COVID-19. Он присоединился к исследованиям методов стерилизации масок в целях их возможного повторного использования в условиях огромного спроса и дефицита, сообщило в четверг Международное радио Тайваня.

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68-летний ученый окончил Тайбэйский технологический университет, а затем долгие годы работал в США. В 1992 году он возглавил исследовательскую группу при Университете штата Теннесси, разработавшую технологию электростатической фильтрации, которая стала использоваться в масках N95.

Изначально эти респираторные приспособления создавались главным образом для промышленного использования, но впоследствии нашли применение и в сфере здравоохранения, эффективно защищая не только от 95% мельчайших вредных частиц размером до 0,3 микрона, но и от различных бактерий и вирусов.

В 2018 году профессор Цай усовершенствовал маски, сделав их более тонкими и удобными для дыхания. В 2019 году он ушел на пенсию, однако сейчас решил вернуться к работе и вместе с коллективом проекта N95DECON, состоящим из волонтеров, ученых, врачей и инженеров, разрабатывает способы дезинфекции и повторного использования масок. Результаты своей работы группа публикует онлайн.