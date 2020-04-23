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Пандемия коронавируса нового типа

Захарова заявила, что Россия поддерживает проводимые ВОЗ меры по борьбе с коронавирусом

Как сообщила официальный представитель МИД РФ, в Москве выступают за укрепление координирующей роли этой организации

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия разделяет и поддерживает подходы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусом. Об этом заявила в четверг на брифинге https://tass.ru/obschestvo/8057143 Мария Захарова.

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"В России поддерживают принимаемые ВОЗ и ее руководством меры по противодействию коронавирусу и выступают за укрепление координирующей роли этой организации в борьбе с пандемией", - сказала она.

"Исходим из необходимости незамедлительной отмены всех незаконных односторонних санкций, которые усугубляют в условиях эпидемии гуманитарную ситуацию в целом ряде государств", - добавила дипломат.

Захарова подчеркнула, что текущий кризис стал проверкой для многих государств на готовность строить "новые подходы в современных международных отношениях для кардинального решения острых вопросов коллективной повестки дня".

"Сейчас у нас есть уникальная возможность, осмыслив суть происходящего, осознав нашу взаимосвязь и взаимозависимость, общность судеб перед лицом настоящей планетарной угрозы, подтвердить безальтернативность солидарных конструктивных усилий и инициатив в решении общих задач", - отметила официальный представить МИД.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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