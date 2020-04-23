В Татарстане утвердили размер штрафов за несоблюдение ограничений из-за пандемии

КАЗАНЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Татарстана приняли поправки в республиканский кодекс об административных нарушениях, устанавливающие размер штрафов за несоблюдение ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Согласно поправкам, жителям региона могут выписать штраф в размере от 1 до 4 тыс. рублей, сообщается на сайте парламента республики.

"Несоблюдение установленных требований влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц - от 15 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 до 300 тыс. рублей. Те же действия, совершенные повторно, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 40 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 300 до 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Законопроект приняли в трех чтениях. Отмечается, что полномочия составлять протоколы об административном правонарушении закрепят за органами местного самоуправления.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.