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Пожар в соборе Парижской Богоматери

Реставрация собора Нотр-Дам возобновится 27 апреля

Курирующий программу восстановления собора генерал Жан-Луи Жоржелен отметил, что работы будут возобновлять в три этапа, стройка будет набирать обороты в течение мая

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Ремонтно-реставрационные работы на пострадавшем от пожара парижском соборе Нотр-Дам возобновятся 27 апреля. Об этом в четверг сообщил генерал Жан-Луи Жоржелен, курирующий программу восстановления собора Парижской Богоматери.

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"В связи с возобновлением в будущий понедельник работ я принял меры, чтобы проконтролировать процедуры, направленные на соблюдение защиты работников от коронавируса, в частности действия по обеспечению установленной дистанции между людьми", - подчеркнул генерал, назначенный на пост куратора президентом Эмманюэлем Макроном.

Работы в соборе были прекращены в середине марта с началом эпидемии. Это заставило многих усомниться, что указанный пятилетний срок по полному восстановлению главного парижского храма будет выдержан.

Как сообщил Жоржелен, возобновление работ будет постепенным и пройдет в три этапа. Набирать обороты стройке предстоит в течение мая. Генерал сказал, что решение "было принято после углубленного изучения тех условий, в которых возможно будет продолжить работы". В этом анализе ситуации участвовали подрядные строительные и реставрационные фирмы. Были учтены правила по действиям в условиях эпидемии коронавируса, которые ввели французские власти в стране.

Сильный пожар вспыхнул в соборе Нотр-Дам 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.

Макрон в обращении к нации 15 апреля подтвердил планы властей восстановить собор в течение пяти лет. Он назвал Нотр-Дам "символом стойкости французского народа". Через три года собору Парижской Богоматери исполнится 860 лет.

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ФранцияПожар в соборе Парижской Богоматери
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