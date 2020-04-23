Россия надеется на разрешение проблемы вывоза россиян из стран Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на оперативное взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии в вопросе организации возвращения россиян на родину. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нам сейчас очень нужно разблокировать ситуацию с нашими соотечественниками в Юго-Восточной Азии. Соответствующие ноты [оправляются], контакты мы осуществляем с фиджийской стороной. Очень надеемся на оперативно взаимодействие", - сказала она.

В частности, ранее Захарова сообщала, что Россия ведет работу по организации вывоза своих граждан из Камбоджи.

Также Росавиация и Минтранс РФ сообщали о том, что с 24 по 26 апреля ожидаются рейсы из Гоа в Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, из Денпасара в Казань и Сочи, из Бангкока в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Иркутск и Казань, Петропавловск-Камчатский. Кроме того, ведется подготовка рейса по маршруту Денпасар - Фиджи - Денпасар - Бангкок - Сургут, который запланирован на 27 апреля.