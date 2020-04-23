Захарова рассказала, когда будут организованы телефонные разговоры с США для Уилана

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан сможет в ближайшее время связаться с семьей в США по телефону. Об этом на брифинге в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Суд санкционировал возможность телефонных разговоров обвиняемого с членами его семьи в США. Мы исходим из того, что такие звонки будут организованы в ближайшее время", - сказала она.

Захарова также пояснила, что в закрытом характере судебного заседания по делу Уилана, на которое не смог попасть посол США Джон Салливан, нет ничего удивительного. Согласно российскому законодательству, как и во многих других странах, это может происходить, если в деле фигурирует информация, которая составляет государственную тайну.

Отвечая на критические заявления американской стороны о судебном разбирательстве над обвиняемым, Захарова напомнила о том, как в США велся процесс над Марией Бутиной. В отличие от Уилана, пойманного с поличным, Бутину задержали без необходимых на то оснований, а на все свои вопросы представители РФ получали ответ о недопустимости ставить под сомнение решения американского суда. "Давать оценки российскому судебному процессу почему-то они не стесняются", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"Судопроизводство [по делу Уилана] ведется в строгом соответствии с российскими законами и с соблюдением всех надлежащих процессуальных норм и процедур", - подчеркнула Захарова. По ее словам, очередное заседание пройдет на следующей неделе.

Сотрудники ФСБ России задержали Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. По словам защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано.