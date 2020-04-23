Россиянам за рубежом не придется продлевать документы для получения пенсий

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Постоянно проживающие за рубежом россияне будут получать пенсии и иные социальные выплаты с апреля по июнь, даже если истек срок действия необходимых для этого документов. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, эта мера обеспечена постановлением российского правительства, которое вступило в силу 20 апреля. Решение принято в связи с ограничениями, введенными в различных странах из-за пандемии коронавируса.

"Постановление носит временный характер и предусматривает продление выплат установленных пенсий и иных социальных выплат гражданам, которые проживают за рубежом и у которых срок действия документов, необходимых для продолжения выплат пенсионного обеспечения, оформляемых в том числе российскими дипломатическими представительствами и учреждениями, истекает в интервале с 1 марта по 31 мая включительно", - пояснила Захарова.

Как уточнила официальный представитель МИД, выплаты будут производиться без предоставления соответствующих документов.