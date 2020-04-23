NYT: коронавирус распространился в США задолго до выявления первых случаев заражения

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Американские специалисты из Северо-Восточного университета (штат Массачусетс) полагают, что новый коронавирус широко распространился в крупных городах США значительно раньше, чем были выявлены первые случаи заражения. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в электронной версии газеты The New York Times .

Журналисты издания ознакомились с компьютерной моделью, созданной учеными. Исследователи констатировали, что к 1 марта в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк), Сан-Франциско (штат Калифорния), Сиэтле (штат Вашингтон), Чикаго (штат Иллинойс) и Бостоне (штат Массачусетс) были зафиксированы 23 случая заражения. Специалисты пришли к выводу, что на самом деле к этому времени в этих городах могло быть суммарно уже около 28 тыс. инфицированных. Тесты на заражение вирусом тогда еще широко не проводили.

Как констатируется в публикации, при составлении модели учитывались обычные маршруты перемещения людей по стране, а также то, что заболевание, вызываемое новым коронавирусом, часто протекает без выраженных симптомов. Издание отмечает, что с результатами исследований Северо-Восточного университета ознакомились независимые эксперты и посчитали их убедительными.

В феврале власти многих американских городов власти решали, следует ли закрыть школы и другие учреждения из-за распространения инфекции. "Между тем в то же время имела место тихая передача вируса между тысячами людей", - констатировал руководитель группы ученых, создавших данную модель, Алессандро Виспиниани. Он подчеркнул, что он и его подчиненные в середине февраля предупреждали представителей властей о том, что, по их данным, вирус уже широко распространился. Тогда к выводам исследователей не отнеслись серьезно, отметил ученый.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 842 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 46,7 тыс. человек.