Захарова назвала своевременной российскую помощь Молдавии во время пандемии

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия надеется, что своевременно оказываемая помощь Молдавии поможет республике справиться с коронавирусом. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская поддержка в эти непростые времена является для Молдавии весьма востребованной и своевременной", - сказала она.

Дипломат напомнила, что 17 апреля Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн. РФ согласилась выделить Молдавии средства по просьбе президента страны Игоря Додона. Ранее в четверг парламент Молдавии ратифицировал договор.

Захарова добавила, что 19 апреля завершилась совместная российско-китайская операция по оказанию гуманитарной помощи Молдавии, в ходе которой военно-транспортный самолет ВКС РФ доставил из Шанхая в Кишинев медицинский груз для борьбы с коронавирусом.

"Это диагностические наборы, дезинфекционные аппараты, средства защиты, респираторы и многое другое. Мы рассчитываем, что оказываемое содействие поможет Молдавии справиться с коронавирусом и преодолеть все последствия, которые он вызывает", - подчеркнула Захарова.