Премьер Хорватии объявил о поэтапной отмене введенных из-за коронавируса мер

"К счастью, ситуация в Хорватии не такая драматичная, как в некоторых других странах. Напротив, мы можем сказать, что эпидемиологическая ситуация сейчас находится под контролем, - приводит в четверг слова Пленковича национальное телевидение HRT. - Это постепенно позволяет возобновлять [экономическую и хозяйственную] деятельность, но мы не можем сразу вернуться к былому, поскольку все, что было достигнуто до сих пор, может быть утрачено".

Процесс смягчения мер

По словам премьер-министра, послабление мер будет происходить в три этапа. "Первый этап намечен на 27 апреля, когда разрешат работу всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, за исключением торговых центров, - информировал Пленкович. - Станет возможной и деятельность субъектов сферы услуг, за исключением тех [направлений], где имеется близкий контакт между клиентами, при условии соблюдения дистанции".

В рамках первой фазы также будет запущен общественный транспорт, возобновят работу библиотеки, книжные магазины и музеи, профессиональным спортсменам позволят вернуться к тренировкам.

В случае успешной реализации первого этапа смягчения мер глава хорватского кабмина полагает возможным переход ко второй фазе, которая намечена на 4 мая. В ее рамках будет запущена в полном объеме деятельность государственной и частной систем здравоохранения, за исключением профильных инфекционных учреждений, борющихся с коронавирусом. Работу также разрешат салонам красоты и парикмахерским при строгом соблюдении эпидемиологических мер.

"Третья фаза намечена на 11 мая, с того момента будет разрешено собираться группам до 10 человек с соблюдением социальной дистанции, откроются торговые центры с введением специальных эпидемиологических мер, дошкольные центры и начальные школы, а также будут доступны лабораторная и художественная деятельность в малых группах в вузах, запустят внутренние междугородние автобусные и авиаперевозки", - обратил внимание Пленкович.

Кроме того, по словам премьера, откроются рестораны и кафе, но обслуживание в них будет осуществляться только на террасах и верандах, станут доступны парки и парковые зоны.

Коронавирус в стране

Первый случай инфицирования коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля. К настоящему времени в стране зарегистрировано 1 982 инфицированных, протестировано 27,6 тыс. человек, 50 пациентов умерли, 883 выздоровели.

В целях предотвращения распространения вируса с 19 марта в стране были введены ограничительные меры, предусматривающие закрытие всех кафе, ресторанов и торговых центров, а также салонов красоты и парикмахерских. Открыты только продуктовые магазины и аптеки, они работают по сокращенному графику. Закрыты границы. Проезд разрешен только грузовикам с продовольствием, правительственным и экстренным службам.