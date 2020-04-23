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Онкоцентр им. Петрова в Петербурге частично перепрофилируют для больных COVID-2019

Отделение лучевой терапии по-прежнему будет работать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова (НМИЦ) готовится перепрофилировать учреждение для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией только частично. Отделение лучевой терапии продолжит работать, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе учреждения.

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17 апреля стало известно, что НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова вошел в перечень федеральных медицинских учреждений, которые планируют перепрофилировать для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-2019. Информация вызвала всплеск обращений онкологических пациентов, которые опасаются остаться без медицинской помощи. Кроме того, на портале change.org опубликована петиция с призывом не проводить перепрофилирование центра.

"У центра два лечебных корпуса, один из них, на 50 мест, для лучевой терапии, продолжит работу. Второй - на 350 коек, там предполагается организовать 60-90 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, но мы не можем закрыть [для этих пациентов] только часть корпуса по санитарно-эпидемиологическим нормам", - рассказала собеседница агентства.

На сайте учреждения отмечается, что при неблагополучном развитии ситуации с распространением коронавирусной инфекции клинический корпус перепрофилируют в инфекционный стационар во второй половине мая. В таком случае закроется детское онкологическое отделение, отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, сейчас также рассматривается возможность организовать койки для онкобольных в консультационно-диагностическом отделении центра. При этом подчеркнули, что пока окончательного решения и соответствующего документа о перепрофилировании НМИЦ нет.

НМИЦ онкологии им. Петрова - один из крупнейших федеральных научно-лечебных центров России, который находится в Санкт-Петербурге. Это многопрофильное клиническое, научное и учебное учреждение в области онкологии. В структуре учреждения - 17 научных подразделений, 20 клинических отделений, 16 вспомогательных клинических отделений, три амбулаторно-диагностических отделения.

В случае негативного сценария планировалось, что койки для заразившихся коронавирусом в Петербурге также развернут такие федеральные учреждения, как НМИЦ им. В. А. Алмазова, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Клиническая больница №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии. Пока заразившихся принимают девять городских учреждений.

О пандемии

По последним данным, в Петербурге выявлено 2 458 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, которые превышают среднероссийский показатель числа зараженных - 32,1 на 100 тыс. жителей. Всего в городе выздоровели после заражения коронавирусом 368 человек, умерли 17.

Теги
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