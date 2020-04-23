Волонтеры в КЧР будут помогать медикам, работающим с пациентами с коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 23 апреля. /ТАСС/. Добровольцы Единого волонтерского штаба в Карачаево-Черкесии будут помогать медикам, которые лечат больных с коронавирусом, и их семьям в доставке товаров первой необходимости и лекарств, сообщили журналистам в четверг в региональном оперативном штабе.

"В работе Единого волонтерского штаба Карачаево-Черкесии по координации помощи пожилым и малоимущим появился новый блок работы "Помощь медикам". Список лиц, которым помогают волонтеры [пожилые, люди с ограниченными возможностями, беременные, одинокие мамы с детьми], расширился медиками, которые работают с коронавирусными пациентами, а также их семьям", - рассказали в оперштабе.

Отмечается, что медики, которые работают с зараженными коронавирусом, живут в специальном общежитии на территории больницы и не могут видеться с родственниками. Волонтеры будут доставлять их семьям товары первой необходимости и лекарства, а также помогут в перевозке требующихся вещей из дома.

Общее число подтвержденных диагнозов в Карачаево-Черкесии по состоянию на 10:00 23 апреля - 168, два пациента выздоровели, 1061 человек находятся в карантине под медицинским наблюдением на дому.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62773 случая заражения, выздоровел 4891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.