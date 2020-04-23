СМИ: французов обяжут носить маски в транспорте после отмены режима самоизоляции

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Ношение защитных медицинских масок в общественном транспорте и соблюдение дистанции будут обязательны во Франции после отмены режима самоизоляции, действие которого истекает 11 мая. Об этом сообщил в четверг телеканал BFM со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

"В общественном транспорте, вероятно, будет введено ношение маски", - указал сотрудник администрации французского лидера. При этом представитель Елисейского дворца не уточнил, на какой период может быть введено это правило и какое наказание будет предусмотрено для его нарушителей. По сведениям телеканала, с просьбой о введении такой меры к правительству Франции ранее обратилась мэр Парижа Анн Идальго.

Представитель администрации президента Франции указал, что "приоритетное право на распределении масок FFP2 и медицинских масок остается у медицинского персонала". Что касается представителей власти, то, как отметили в Елисейском дворце, "для них на данном этапе эта мера носит рекомендательный характер, так как прежде всего необходимо соблюдать барьерные меры".

Что касается графика вывода страны из режима самоизоляции, то, как сообщили в администрации главы республики, "его рамки будут представлены в начале следующей недели". Все детали данного плана, как ожидается, будут представлены в начале мая.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. Он также предусматривает закрытие магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. Как сообщил 13 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон, действие ограничительных мер продлится на территории страны до 11 мая.