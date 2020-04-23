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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Подмосковья допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае

При этом Андрей Воробьев отметил, что режим самоизоляции дает положительные результаты

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Май может стать для Московской области более сложным периодом с точки зрения распространения коронавируса, чем апрель. Об этом заявил в четверг губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы видим, что процедура самоизоляции начала давать первые результаты, это факт. <...> Но вы все прекрасно понимаете, что жизнь сложнее <...>. Что тестирование каждого у нас в стране или еще где-то, оно просто невозможно. И наша задача - понять, что в следующем месяце нас ждет, может быть, еще более сложный период", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

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Пандемия коронавируса нового типа
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