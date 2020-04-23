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Пандемия коронавируса нового типа

В Великобритании второй день подряд снижается суточное число смертей из-за коронавируса

Всего умерло более 18,7 тыс. человек

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Число умерших в Великобритании пациентов с новым коронавирусом превысило 18,7 тыс., однако суточное число смертей снижается второй день подряд. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в четверг Минздравом королевства.

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"Из 425 821 человека, у которых были взяты анализы [на наличие коронавируса], у 138 078 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 (19:00 мск) 22 апреля, 18 738 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - указывается в тексте.

Число зарегистрированных за последние сутки смертей достигло 616, тогда как накануне власти страны сообщили о 759 новых летальных исходах. 19 и 20 апреля в стране наблюдалось резкое снижение данного показателя (596 и 449 смертей), однако 21 апреля он вернулся на средний уровень последних двух недель - 700-800 новых смертей в сутки.

Как заявил, выступая накануне в парламенте, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок, пик вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Соединенном Королевстве достигнут. При этом представители британского правительства и их советники в последние дни были очень осторожны в высказываниях по вопросу о том, преодолен ли уже этот пик. На прошлой неделе главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил о том, что "вероятно, в целом, мы вышли на пик". Между тем директор центра доказательной медицины Оксфордского университета профессор Карл Хенеган полагает, что пик был пройден еще две недели назад, когда в статистике Минздрава был зарегистрирован максимальный суточный прирост числа смертей (980) и новых случаев заражения (8 681).

Как ранее подчеркивал научный советник британского правительства Патрик Валланс, прежде чем распространение болезни в стране достигнет пика, сначала в течение двух-трех недель на графиках будет наблюдаться так называемое плато, когда суточный прирост смертей находится примерно на одном уровне, с небольшими колебаниями в ту или иную сторону. Рост числа подтвержденных случаев заражения в последнее время держится на уровне 4-5 тыс. в сутки.

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ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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