Власти Пакистана привлекли разведку к поиску переносчиков коронавируса

ИСЛАМАБАД, 23 апреля. /ТАСС/. Разведка Пакистана предоставила правительству страны систему слежения для выявления людей, имевших контакты с инфицированными коронавирусом. Об этом в четверг заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе видеообращения, сообщает газета Doon .

"Правительство использует систему, предоставленную межведомственной разведкой, для отслеживания возможных случаев передачи коронавируса", - заявил Имран Хан. "Изначально она [система] была разработана для выявления и отслеживания террористов, теперь мы используем ее против коронавируса", - добавил премьер. "Выявление и тестирование [людей, имевших контакты с инфицированными] - это единственный вариант для скорейшего возобновления деловой активности в стране", - подчеркнул глава кабмина.

По последним данным, в Пакистане выявлено 10 811 случаев заражения коронавирусом, 228 человек умерли, 2 337 выздоровели. В середине марта власти республики закрыли границы и приостановили международное авиасообщение, в стране действует режим изоляции. Населению рекомендовано без необходимости не выходить на улицу.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.