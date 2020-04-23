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Пандемия коронавируса нового типа

В Японии вновь зафиксирована рекордная смертность от коронавируса за сутки

Умерли 29 человек

ТОКИО, 23 апреля. /ТАСС/. Число новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом в Японии увеличилось за последние сутки на 29 до 341, что стало рекордно высоким показателем. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

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Предыдущий наиболее высокий прирост смертности (23) был зафиксирован также на этой неделе - в понедельник. Шесть зараженных умерли за сутки в Токио, среди них оказалась 63-летняя актриса Кумико Окаэ.

Число новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки составило не менее 436, а общее количество заразившихся, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, возросло до 13,1 тыс.

Всего в стране выздоровели порядка 3 тыс. человек. 263 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Этот показатель стремительно увеличился в течение апреля, еще в начале месяца он не превышал 70.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Главная цель таких мер - сократить число контактов между людьми на 80%, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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