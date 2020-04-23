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Пандемия коронавируса нового типа

В Ленобласти на майские праздники запретят остановку в нескольких населенных пунктах

Так, например, жителям нельзя будет посещать магазины в населенных пунктах по пути на дачи, сообщил губернатор региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области введут на период майских праздников запрет на остановку транзитного транспорта в населенных пунктах вблизи дачных массивов в качестве профилактики распространения коронавируса. Как сообщил в четверг на заседании областного правительства губернатор Александр Дрозденко, речь идет об ограничении посещения магазинов жителями других регионов в населенных пунктах по пути следования на дачи.

"По майским праздникам, они нас тревожат, поэтому я предлагаю по всем населенным пунктам Ленинградской области там, где есть дачные массивы, продумать варианты транзита транспорта без остановки в населенных пунктах. Мы должны продумать схему транзита. Если человек едет на дачу, пусть он затаривается по месту своего жительства продуктами питания, едет на свою дачу и там самоизолируется, а не так, как в первые выходные, которые были объявлены как режим самоизоляции, когда все дачники приехали и забили наши магазины, закупая товары", - сказал Дрозденко.

Опасения по поводу ситуации в майские праздники высказала на заседании глава управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк. По ее прогнозам, с учетом стабилизации ситуации к маю может начаться период плавного выхода из массовой изоляции.

"Так складывается, что данный период может наложиться на майские праздники, и в этом мы видим большую эпидемиологическую опасность, потому что не все граждане понимают сложность ситуации. Мы с большой тревогой ждем майских праздников. Все будет зависеть от того, насколько мы сможем объяснить населению, что в этом году не должно быть массовых празднований", - сказала она.

Дрозденко распорядился также в период праздников соблюдать строгие карантинные меры в пунктах, где было выявлено наибольшее число заразившихся коронавирусом. В них смогут въезжать и выезжать жители, а транзитному транспорту остановки в этих пунктах планируется запретить.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусом 576 человек, выздоровели 56. Регион занимает шестое место по общему числу заразившихся среди регионов России. Случаи заражения зафиксированы в 16 из 17 районов области, а также в одном городском округе. Наибольшее количество - в ближайшем к Санкт-Петербургу Всеволожском районе.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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