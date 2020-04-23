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Пандемия коронавируса нового типа

Захарова: РФ рассмотрит все возможности оказания помощи Афганистану в борьбе с пандемией

Официальный представитель МИД России призвала противоборствующие стороны не допустить распространения коронавирусной инфекции на подконтрольных им территориях

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия рассмотрит все имеющиеся у нее возможности для оказания помощи Афганистану в борьбе с коронавирусом. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Как сообщила дипломат, российская сторона недавно получила обращение афганских парламентариев с просьбой об оказании помощи республике. "Принципиальная позиция нашей страны заключается в том, чтобы ни одна из просьб о помощи не оставалась без внимания и были рассмотрены все имеющиеся возможности для оказания содействия. Убеждены, что в таком же духе будет рассмотрено и это обращение", - сказала она.

"Со своей стороны хотели бы еще раз призвать противоборствующие афганские стороны не допустить распространения коронавирусной инфекции на подконтрольных им территориях, а государства - участницы международной коалиции, действующие на территории Афганистана, - снижения объемов гуманитарной помощи Афганистану, в том числе направленной на борьбу с пандемией", - подчеркнула Захарова.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил ТАСС, что российская сторона рассматривает обращение республики за помощью в борьбе с коронавирусом.

В четверг министр здравоохранения Афганистана Фирозуддин Фероз сообщил, что число заразившихся коронавирусом в республике увеличилось до 1 226, за сутки зафиксировано 50 новых случаев.

Теги
АфганистанРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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