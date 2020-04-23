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Пандемия коронавируса нового типа

Монголия направит в Россию мясную продукцию на $1 млн в качестве гуманитарной помощи

По данным агентства "Синьхуа", мясо и мясопродукты будут поставлены в Иркутскую область и в Республику Бурятия

ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Монголия направит в Россию мясо и мясопродукты на общую сумму $1 млн в качестве гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом. Как сообщило в четверг агентство "Синьхуа", об этом заявил спикер Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар в ходе встречи с послом РФ в Монголии Искандером Азизовым.

По данным агентства, мясо и мясопродукты будут поставлены в Иркутскую область и в Республику Бурятия.

"Мы надеемся, что безвозмездная помощь [со стороны Монголии] внесет свой вклад в борьбу [России] с распространением коронавируса", - приводит "Синьхуа" слова спикера парламента Монголии.

В марте Роспотребнадзор сообщал, что Россия направила Монголии тест-системы для выявления коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 2,6 млн человек, зафиксировано более 180 тыс. летальных исходов.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияМонголияПандемия коронавируса нового типа
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