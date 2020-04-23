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Пандемия коронавируса нового типа

Ростовский обсерватор принял 13 пассажиров вывозного рейса из Таиланда

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 469 случаев заражения, 18 человек выздоровели

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апреля. /ТАСС/. Обсерватор в Ростове-на-Дону для граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию принял 13 пассажиров вывозного рейса "Уральских авиалиний" из Таиланда. Об этом на брифинге в региональном пресс-центре сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.

"Всего 13 человек, которые не убыли в свои субъекты, поскольку из этих субъектов за ними не был направлен санитарный транспорт. Эти люди размещены в нашем обсерваторе, который находится в Ростове-на-Дону", - сказал Ковалев.

Глава управления уточнил, что прибывшие из-за границы граждане, имеющие эпидемиологические показания, проведут 14 дней в обсерваторе, где сдадут тест на коронавирусную инфекцию. Он также отметил, что пассажиры рейса, не имеющие соответствующих показаний, должны соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях.

По словам главного государственного санитарного врача по Ростовской области, ситуация, связанная с возвращением граждан из-за рубежа, находится на особом контроле. "Случаи обнаружения коронавирусной инфекции у граждан, возвратившихся из-за рубежа, на сегодня являются единичными. Это связано с тем, что этот поток сегодня практически иссяк", - отметил Ковалев

21 апреля рейсом Бангкок - Сочи - Ростов-на-Дону в аэропорт Платов прибыли 68 российских граждан, в том числе жители Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и Севстополя.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 469 случаев заражения, 18 человек выздоровели. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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