Экс-президенту Греции Каролосу Папульясу вручили юбилейную медаль к 75-летию Победы

АФИНЫ, 23 апреля. /ТАСС/. Экс-президент Греции Каролос Папульяс получил юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." Об этом сообщило в четверг посольство РФ в Греции в своем Facebook.

"В Афинах экс-президенту Греческой Республики, члену греческого сопротивления [Каролосу Папульясу] вручена российская юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.". Ее вручили согласно указу президента РФ Владимира Путина", - написало посольство в Facebook на греческом языке.

Дипломатическое представительство разместило также фотографии медали и удостоверения к ней, в котором сообщается, что Каролос Папульяс награжден юбилейной медалью в соответствии с указом президента РФ от 13 июня 2019 года. От имени президента РФ медаль ему вручил посол России в Греции Андрей Маслов.

90-летний Каролос Папульяс - греческий политик, президент Греции в 2005-2015 годах, видный деятель партии "Всегреческое социалистическое движение" (ПАСОК), министр иностранных дел Греции (1985-1989 гг., 1993-1996 гг.).

Борьба против фашизма

Папульяс родился 4 июня 1929 года в городе Янина на северо-западе Греции. Подростком в годы Второй мировой войны участвовал в движении антифашистского сопротивления.

По образованию - юрист. Учился на юридическом факультете Афинского университета, продолжил обучение в аспирантуре Милана (Италия), докторскую диссертацию защитил в Кельне (Германия). Доктор юридических наук. В 1963-1981 годах занимался юридической практикой.

Папульяс также был активным участником борьбы против профашистской хунты "черных полковников" в Греции (1967-1974 годы. Военный переворот 1967 года застал его в Западной Германии, где он стал одним из активистов организации "Социалистический демократический союз зарубежья", объединившей в своих рядах противников хунты. В 1974 году после свержения профашистского режима Папульяс вернулся в Грецию, принял участие в организации партии ПАСОК, стал одним из сподвижников лидера этой партии Андреаса Папандреу.

Папульяс награжден юбилейными медалями по случаю 40-,50- и 60-летия Победы в Великой отечественной войне. Он является автором краткой истории греческого сопротивления. Папульяс не раз заявлял, что на долю России выпало самое тяжелое бремя в годы борьбы с фашизмом, и осуждал, например, демонтаж памятника советскому Солдату-освободителю в Таллине.