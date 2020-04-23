Власти Коми выплатят по 5 тыс. рублей безработным, не имеющим статуса малоимущих

СЫКТЫВКАР, 23 апреля. /ТАСС/. Жители Республики Коми, оставшиеся без работы и без максимального пособия по безработице, получат по 5 тыс. рублей. Об этом сообщил в четверг врио главы региона Владимир Уйба.

"Я принял решение, что гражданам, зарегистрированным в службе занятости в течение последних 12 месяцев и не имеющим максимального пособия и статуса малоимущего, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 5 тыс. рублей. Этой мерой поддержки будут охвачены порядка 5 тыс. человек", - сказал руководитель региона в своем видеообращении, размещенном на официальной странице региона во "ВКонтакте".

Он напомнил, что гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с ограничительными мерами по пандемии, будет оказана помощь на федеральном уровне. Так, граждане, уволенные с работы после 1 марта и признанные безработными, будут получать максимальные пособия в размере МРОТ - 12130 рублей. В Коми на эту сумму начисляется дополнительный районный коэффициент от 20 до 60%, в зависимости от района проживания. Кроме того, это пособие увеличивается на 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

"Но, к сожалению, сегодня не все жители республики, попавшие в аналогичную ситуацию, имеют право получать такое пособие. В силу того, что кто-то уволился до 1 марта и не успел приступить к работе, просто ее не нашел, кто-то работал по краткосрочному договору, а некоторые, к сожалению, трудились вообще без трудового договора. В этом случае они могут претендовать только на минимальные выплаты. В нашей республике их размер составляет от 1800 до 2500 рублей. Поэтому я принял решение помочь таким гражданам", - пояснил руководитель республики.

В Коми на 23 апреля подтверждено 542 случая коронавирусной инфекции, прирост за минувшие сутки составил 15 человек, 4197 человек находятся под медицинским наблюдением, 28 выздоровело, четверо умерли.