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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Коми выплатят по 5 тыс. рублей безработным, не имеющим статуса малоимущих

На эти выплаты смогут претендовать около 5 тыс. жителей республики

СЫКТЫВКАР, 23 апреля. /ТАСС/. Жители Республики Коми, оставшиеся без работы и без максимального пособия по безработице, получат по 5 тыс. рублей. Об этом сообщил в четверг врио главы региона Владимир Уйба.

"Я принял решение, что гражданам, зарегистрированным в службе занятости в течение последних 12 месяцев и не имеющим максимального пособия и статуса малоимущего, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 5 тыс. рублей. Этой мерой поддержки будут охвачены порядка 5 тыс. человек", - сказал руководитель региона в своем видеообращении, размещенном на официальной странице региона во "ВКонтакте".

Он напомнил, что гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с ограничительными мерами по пандемии, будет оказана помощь на федеральном уровне. Так, граждане, уволенные с работы после 1 марта и признанные безработными, будут получать максимальные пособия в размере МРОТ - 12130 рублей. В Коми на эту сумму начисляется дополнительный районный коэффициент от 20 до 60%, в зависимости от района проживания. Кроме того, это пособие увеличивается на 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

"Но, к сожалению, сегодня не все жители республики, попавшие в аналогичную ситуацию, имеют право получать такое пособие. В силу того, что кто-то уволился до 1 марта и не успел приступить к работе, просто ее не нашел, кто-то работал по краткосрочному договору, а некоторые, к сожалению, трудились вообще без трудового договора. В этом случае они могут претендовать только на минимальные выплаты. В нашей республике их размер составляет от 1800 до 2500 рублей. Поэтому я принял решение помочь таким гражданам", - пояснил руководитель республики.

В Коми на 23 апреля подтверждено 542 случая коронавирусной инфекции, прирост за минувшие сутки составил 15 человек, 4197 человек находятся под медицинским наблюдением, 28 выздоровело, четверо умерли.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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