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Пандемия коронавируса нового типа

Лига безопасного интернета фиксирует снижение числа распространяемых фейков о коронавирусе

В организации отметили, что за три недели работы активисты выявили более 3 тыс. фейков

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Лига безопасного интернета фиксирует снижение количества фейков о распространении коронавируса в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

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"За три недели работы активистами Лиги безопасного интернета выявлено 3 тыс. 114 фейковых сообщений о коронавирусе, - цитирует пресс-служба директора Лиги Екатерину Мизулину. - Мы отмечаем некоторое снижение количества распространяемых ложных сообщений. Большая часть таких сообщений уже носит локальный характер".

По ее словам, снижается и количество тем таких фейков, так как "люди стали задумываться и не пересылают так активно, как прежде, другим лицам полученные сообщения".

Среди новых фейков Мизулина назвала ложную информацию о сотнях зараженных и умерших от вируса в Крыму, фейк о том, что тесты на определение коронавируса заражены коронавирусом, фейк о закрытии сотрудников Якутской ГРЭС-2 на месяц на территории станции и фейк о заражении военного и шесть гражданских вирусом в Кемеровской области.

Основная часть фейков распространяется через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, в социальных сетях "ВКонтакте", YouTube, Instagram, "Одноклассники", Facebook и других. Многие фейковые публикации, отметили в Лиге, администрации мессенджеров и соцсетей оперативно блокируют после поступления жалоб от волонтеров.

Работой по выявлению фейков о вирусе в сети занимаются 126 волонтеров Лиги безопасного интернета и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Задача волонтеров - найти фейковые сообщения и отправить жалобы в администрацию социальных сетей или мессенджеров. Самые "вопиющие факты распространения дезинформации" Лига передает в правоохранительные органы.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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