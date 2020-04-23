В Адыгее инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 50 тыс. рублей

МАЙКОП, 23 апреля. /ТАСС/. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей получат в Адыгее ко Дню Победы единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.

"Получателями выплаты ко Дню Победы станут более 2,4 тыс. ветеранов, из них 230 человек получат по 50 тыс. рублей. Это - инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто", - сказали в пресс-службе.

Остальные категории ветеранов, куда входят труженики тыла, вдовы инвалидов и участников войны, получат по 5 тыс. рублей. На эти выплаты по поручению Кумпилова из регионального бюджета выделено 23 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что выплата будет произведена 24 апреля филиалами Центра труда и соцзащиты населения по месту жительства ветеранов на их лицевые счета в банках либо через отделения "Почты России".

"В этом году из-за пандемии нам пришлось скорректировать план мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но ничто не может повлиять на наше желание помочь и окружить вниманием ветеранов, создать праздничное настроение ко Дню Победы", - сказал Кумпилов, которого цитирует пресс-служба.

Глава региона назвал День Победы датой, которая "была, есть и будет самой значимой в истории России". "Важно сохранить и передать молодежи память о беспримерном подвиге нашего народа - поколения победителей", - сказал он.