Голландский суд постановил сохранить анонимность 12 свидетелей, проходящих по делу MH17

ГААГА, 23 апреля. /ТАСС/. Анонимный статус 12 свидетелей, проходящих по делу MH17, должен быть сохранен. Соответствующее решение вынес в четверг окружной суд Гааги.

Ранее защита россиянина Олега Пулатова, являющегося одним из четырех обвиняемых, подала апелляцию на решение судебного следователя гарантировать 13 лицам статус свидетелей, которым угрожает опасность, и, соответственно, сохранить их анонимность.

Как отмечается в распространенном пресс-релизе, окружной суд изучил, с одной стороны, были ли решения судебного следователя вынесены должным образом и, с другой стороны, основывались ли они на верных основаниях. Инстанция пришла к выводу, что решения о сохранении анонимности всех 13 свидетелей было принято на верных основаниях. Также было признано, что в отношении 12 свидетелей судебные следователи вынесли решение должным образом, то есть с соблюдением всех установленных правил. В отношении одного из свидетелей решение было принято с нарушением существующих процедур. Соответственно, с него был снят статус свидетеля, которому угрожает опасность, и его показания не могут использоваться в суде. "Решение судебного следователя относительно статуса 12 других свидетелей было сохранено в силе, - отметили в инстанции. - Это означает, что личности этих свидетелей останутся засекреченными".

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту, в которую вошли бывший глава ополченцев Донецкой народной республики, которого называли министром обороны республики, Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами России, а Харченко имеет гражданство Украины. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории России. Суд над ними начался в Нидерландах 9 марта. Интересы Олега Пулатова представляет группа из российского и двух голландских адвокатов, процесс над остальными обвиняемыми проходит заочно.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.