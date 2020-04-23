Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.

"У нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве, и которого придерживаются, слава богу, спасибо большое, москвичи. Большинство москвичей ведут себя очень ответственно. Это дает возможность нам не ужесточать меры, которые принимаются в административном порядке. Режим оптимален на сегодняшний день для ситуации в нашем городе", - сказал мэр.

По его словам, ужесточение режима самоизоляции должно быть обосновано. "Но если до введения пропусков мы делали это фронтально, то сегодня это можно делать точечно", - сказал Собянин.