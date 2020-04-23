Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.
"У нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве, и которого придерживаются, слава богу, спасибо большое, москвичи. Большинство москвичей ведут себя очень ответственно. Это дает возможность нам не ужесточать меры, которые принимаются в административном порядке. Режим оптимален на сегодняшний день для ситуации в нашем городе", - сказал мэр.
По его словам, ужесточение режима самоизоляции должно быть обосновано. "Но если до введения пропусков мы делали это фронтально, то сегодня это можно делать точечно", - сказал Собянин.
Он отметил, что электронные пропуска помогают точечно проверять нарушителей самоизоляции. Это на порядок упростило задачу для проверок людей, за которыми необходимо смотреть более внимательно. "Мне кажется, что пропускная система наиболее справедливая и эффективная. За этот период, когда мы ввели пропуска, число людей, которые передвигаются по городу снизилось от 500 до 800 тысяч", - добавил мэр.
Собянин также считает преждевременным и рискованным разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции, поскольку это приведет к еще большему распространению коронавирусной инфекции. "Давайте представим себе, что завтра я издаю изменение к указу и говорю: прогулки москвичам с детьми во дворе, в парке, на улицах разрешаются. Как это будет выглядеть: двор дома, в котором проживают 3-4 тысячи людей, из них около тысячи детей, все вываливают на прогулку <...> В течение суток-двух они перемешаются так, осуществят такие контакты друг с другом, что можно про изоляцию забыть, и мы погрузимся в пучину эпидемии. Это рискованная мера", - сказал Собянин.
По его словам, сегодня для того, чтобы пойти в магазин, аптеку или погулять с собакой, не требуется электронных пропусков. "Мы, по сути, надеемся на понимание горожан, на их самодисциплину, и многие этим пользуются, совершая прогулки в том или ином виде", - отметил он.
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