Власти Петербурга назвали причину появления очереди из машин скорой помощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Очереди машин скорой помощи к одной из больниц, которая принимает пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге, возникла из-за роста числа пациентов с симптомами заражения, городская система перегружена. Власти расширяют сеть учреждений, принимающих эту категорию больных, сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

В четверг региональные СМИ опубликовали фотографии очереди машин скорой помощи к Покровской больнице, которая принимает пациентов с коронавирусом. "Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге больных принимают девять медицинских учреждений, развернуто 4 013 коек", - прокомментировали в комитете возникшую ситуацию.

По данным пресс-службы, к 28 апреля под прием больных с новой коронавирусной инфекцией перепрофилируют еще пять медицинских учреждений. В их числе Мариинская больница, Городская больница №38 им. Н. А. Cемашко, Городская больница №15, Роддом №16 и детская городская больница святой Ольги.

"Городское здравоохранение делает все возможное для того, чтобы обеспечить всем нуждающимся высококвалифицированную медицинскую помощь. Между тем нынешняя ситуация беспрецедентная, никакими инструкциями не предусмотренная. Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, добросовестно соблюдая правила профилактики и самоизоляцию", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе администрации Петербурга также добавили, что глава города обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой поддержать Петербург и выделить федеральное финансирование на поставку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования. "Все это необходимо для перепрофилирования городских и федеральных медицинских учреждений, а также для госпиталя, развертываемого в "Ленэкспо", - отметили в пресс-службе.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2 458 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, в которых превышен среднероссийский показатель числа заразившихся - 32,1 на 100 тыс. жителей. Выздоровели после заражения коронавирусом 368 человек, умерли 17.

В новость внесены изменения (19:33 мск) - добавлены подробности после пятого абзаца.