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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус подтвердился у главы Госкомитета по делам ГО и ЧС Чувашии

Всего в регионе выявлено 262 случая заражения

ТАСС, 23 апреля. Председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чувашии Вениамин Петров заразился коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

"Тест он сдал на прошлой неделе, Петров изолировался после того, как диагноз подтвердился у одного из сотрудников комитета до получения своих результатов", - сказал собеседник агентства.

В четверг результаты анализов на коронавирусную инфекцию получили все члены правительства республики и сотрудники администрации главы Чувашии. "У всех результаты отрицательные", - уточнили в пресс-службе.

По информации министерства здравоохранения республики, в Чувашии подтверждено 262 случая заражения коронавирусом. Из медучреждений после выздоровления выписаны 17 человек, пять пациентов умерли.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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