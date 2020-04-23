Коронавирус подтвердился у главы Госкомитета по делам ГО и ЧС Чувашии

ТАСС, 23 апреля. Председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чувашии Вениамин Петров заразился коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

"Тест он сдал на прошлой неделе, Петров изолировался после того, как диагноз подтвердился у одного из сотрудников комитета до получения своих результатов", - сказал собеседник агентства.

В четверг результаты анализов на коронавирусную инфекцию получили все члены правительства республики и сотрудники администрации главы Чувашии. "У всех результаты отрицательные", - уточнили в пресс-службе.

По информации министерства здравоохранения республики, в Чувашии подтверждено 262 случая заражения коронавирусом. Из медучреждений после выздоровления выписаны 17 человек, пять пациентов умерли.