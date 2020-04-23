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Пандемия коронавируса нового типа

В Италии число вылечившихся от COVID-19 за сутки впервые превысило число заразившихся

При этом в стране сохраняется высокая смертность от последствий коронавируса

РИМ, 23 апреля. /ТАСС/. Число вылечившихся от заболеваний, вызываемых коронавирусом, в Италии за последние сутки составило 3 033, количество новых случаев заражения за 24 часа - 2 646. Таким образом, как отметил в четверг глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, впервые число вылечившихся за сутки превысило число заразившихся.

При этом сохраняется высокая смертность: от последствий коронавирусной инфекции за последние сутки умерли 464 человека. Общее число умерших достигло 25 549.

Общее число инфицированных с начала пандемии в Италии - 189 973 человека.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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