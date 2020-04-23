Власти Канады выделят $780 млн на исследования по борьбе с коронавирусом

ОТТАВА, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Канады направят 1,1 млрд канадских долларов ($780 млн) на поддержку исследований по поиску вакцины от коронавируса и проведение масштабного тестирования населения. Об этом в четверг сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время ежедневного обращения к нации.

"Мы выделим еще 1,1 млрд долларов на исследования для борьбы с COVID-19", - сказал он. По словам Трюдо, эти средства будут направлены в национальные университеты и исследовательские центры для поиска вакцины и проведение клинических испытаний новых лекарств.

Кроме того, ими будет оплачено масштабное тестирование населения на наличие коронавируса. Премьер-министр отметил, что в настоящее время такие тесты ежедневно проходят 22 тыс. человек, но необходимо "как минимум удвоить эти показатели".

Ранее власти Канады уже выделили 192 млн канадских долларов ($134 млн) на исследования по поиску вакцины от нового коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени заразились более 40 тыс. человек, 2 028 инфицированных умерли, почти 14,5 тыс. человек вылечились. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.