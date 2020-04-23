{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

За нарушение социальной дистанции в общественном транспорте Москвы начнут штрафовать

Сумма штрафа составит 5 тыс. рублей
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Контролеры в Москве вместе с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в общественном транспорте. За несоблюдение дистанции в 1,5 м может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей, сообщили ТАСС в четверг в столичном ГКУ "Организатор перевозок".

На эту тему
Беспрецедентные, но необходимые: какие меры против коронавируса приняли власти Москвы

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой усиливается контроль за соблюдением требований указа мэра. Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" совместно с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции. Следить за соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м будут во всем общественном транспорте", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в общественном транспорте на местах для сидения нанесены яркие наклейки с текстом "Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь". Соблюдение этих правил позволяет держать необходимую дистанцию между пассажирами. Ранее они носили рекомендательный характер.

Как отметил член Клинического комитета по борьбе с коронавирусом Андрей Тяжельников, самоизоляция и соблюдение социальной дистанции - одни из самых эффективных мер, позволяющих затормозить распространение вируса. "Чтобы максимально снизить риск заражения, человеку не следует покидать квартиру без крайней необходимости. Если выйти по какой-то причине все-таки нужно, необходимо соблюдать дистанцию между людьми минимум в полтора метра, будь то магазин, аптека или транспорт. Пассажиры в транспорте также не должны нарушать социальную дистанцию, тем более что есть специальные стикеры-указатели, которые помогают дистанцироваться друг от друга", - отметил Тяжельников

В указе мэра Москвы Сергея Собянина от 29 марта сказано об обязанности жителей столицы на улицах города, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра. Исключение составляют только поездки на такси.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (19:48 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Первый случай смерти из-за коронавируса зафиксировали среди коренных народов Колумбии
По данным Национальной организации коренных народов Колумбии, почти 250 тыс. семей рискуют заразиться коронавирусом, чему способствуют нехватка воды, продовольствия и медикаментов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС