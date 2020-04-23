За нарушение социальной дистанции в общественном транспорте Москвы начнут штрафовать

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Контролеры в Москве вместе с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в общественном транспорте. За несоблюдение дистанции в 1,5 м может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей, сообщили ТАСС в четверг в столичном ГКУ "Организатор перевозок".

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой усиливается контроль за соблюдением требований указа мэра. Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" совместно с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции. Следить за соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м будут во всем общественном транспорте", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в общественном транспорте на местах для сидения нанесены яркие наклейки с текстом "Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь". Соблюдение этих правил позволяет держать необходимую дистанцию между пассажирами. Ранее они носили рекомендательный характер.

Как отметил член Клинического комитета по борьбе с коронавирусом Андрей Тяжельников, самоизоляция и соблюдение социальной дистанции - одни из самых эффективных мер, позволяющих затормозить распространение вируса. "Чтобы максимально снизить риск заражения, человеку не следует покидать квартиру без крайней необходимости. Если выйти по какой-то причине все-таки нужно, необходимо соблюдать дистанцию между людьми минимум в полтора метра, будь то магазин, аптека или транспорт. Пассажиры в транспорте также не должны нарушать социальную дистанцию, тем более что есть специальные стикеры-указатели, которые помогают дистанцироваться друг от друга", - отметил Тяжельников

В указе мэра Москвы Сергея Собянина от 29 марта сказано об обязанности жителей столицы на улицах города, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра. Исключение составляют только поездки на такси.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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