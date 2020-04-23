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В Калмыкии участники Великой Отечественной и труженики тыла получат выплаты ко Дню Победы

Размер выплат составит от 5 до 10 тыс. рублей

ЭЛИСТА, 23 апреля. /ТАСС/. Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей получат в Калмыкии ко Дню Победы единовременные выплаты, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.

"Дополнительную материальную поддержку в размере 10 тыс. рублей от республики ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны. По 5 тыс. рублей будут выплачены лицам, работавшим на строительстве военных объектов в пределах тыловых границ, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Также в этом году начнется ежегодная выплата в размере 2 тыс. рублей лицам, рожденным в период с 10 мая 1927 года по 9 мая 1945 года. Она реализуется в рамках закона Республики Калмыкия от 4 марта 2020 года "О детях войны". Выплаты дойдут до всех адресатов не позднее 9 мая.

"Чтобы их получить, не нужно подавать какие-либо документы, начисление будет производиться автоматически. На долю наших ветеранов выпало немало испытаний. Это представители поколения победителей. Мы должны равняться на них. А память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна укреплять нас", - цитирует главу Калмыкии Бату Хасикова пресс-служба.

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РоссияКалмыкия
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