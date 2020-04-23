В Тамбовской области умер первый зараженный коронавирусом

ТАМБОВ, 23 апреля. /ТАСС/. Первый пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в Инжавинском районе Тамбовской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба администрации региона.

"В Тамбовской области зафиксирован первый летальный исход пациента, зараженного коронавирусом. Умершей оказалась женщина 1974 года рождения, проживавшая в Инжавинском районе", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, она контактировала с гостями из Москвы, после чего появились первые признаки простудного заболевания. Однако к медикам женщина обратилась только 20 апреля, спустя две недели после контакта, уточнили в оперативном штабе. В понедельник ее поместили в Инжавинскую центральную районную больницу.

Состояние пациентки стремительно ухудшилось, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре женщина умерла. Вскрытие показало вирусную пневмонию, анализ на коронавирус дал положительный результат. Помимо этого, она страдала ожирением и гипертонией, уточнили в оперштабе.

В Тамбовской области зарегистрировано 263 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 29 человек выздоровели.

О распространении вируса

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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