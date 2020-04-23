Сенатор Уоррен сообщила о смерти ее брата от вызванного коронавирусом заболевания

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, сообщила в четверг, что ее старший брат умер от заболевания, вызванного новым коронавирусом.

"Мой старший брат Дон Рид умер от коронавируса во вторник вечером", - написала Уоррен в Twitter. Она опубликовала ссылку на публикацию на сайте газеты The Boston Globe. В материале уточняется, что у 86-летнего Дональда Рида Херринга диагностировали заражение коронавирусом около трех недель назад. Он умер в городе Норман (штат Оклахома). Херринг более 20 лет служил в ВВС США, отмечает издание.

Уоррен сообщила журналистам The Boston Globe, что в последние часы рядом с Херрингом не было родственников. Сенатор не уточнила, когда в последний раз она сама контактировала с братом.

Уоррен в феврале 2019 года объявила, что будет баллотироваться в президенты США. На ряде этапов предвыборной гонки демократов она считалась одним из ее фаворитов. Позже лидерами гонки стали другие претенденты. Сенатор объявила о прекращении своей кампании 5 марта. Позже она выступила в поддержку бывшего вице-президента США Джо Байдена. Он, по сути, остался сейчас единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 843 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 46,8 тыс. человек.