Псковские власти переобучат 230 медработников для борьбы с коронавирусом

ПСКОВ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области планируют решить проблему дефицита кадров в здравоохранении и переобучить около 230 медработников, чтобы они после получения новой квалификации могли вести борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

В Псковской области укомплектованность медицинскими кадрами ими составляет всего 43%, средняя зарплата врачей является самой низкой на Северо-Западе России и одной из самых низких по стране. Сейчас в системе здравоохранения региона трудятся порядка 1,7 тыс. врачей и более 5,2 тыс. медработников, включая фельдшеров. По словам губернатора Михаила Ведерникова, кадровый дефицит в здравоохранении региона "остро дал о себе знать" в последние недели.

"В общей сложности для противодействия угрозе пандемии нам не хватает 74 врача и 87 сестер-анестезисток. Некоторых переведем из районных больниц и, возможно, привлечем из других регионов, но без качественного соцпакета это сделать будет крайне проблематично. Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков рассказал, что для лечения пациентов с COVID-19 планируется также привлечение врачей узких специальностей, которые не предполагают лечение заболеваний органов дыхания. В настоящее время на базе Псковской городской больницы обучение уже проходят 50 таких медицинских работников. Всего на временную переквалификацию заявлены более 230 специалистов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время для борьбы с коронавирусом региону не хватает врачей-реаниматологов, нагрузка на таких специалистов серьезно возраста. "Заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии Псковской областной клинической больницы Петр Кукареко обратился к губернатору с просьбой направить часть переподготовленных сотрудников в помощь реаниматологам, объяснив это многократным увеличением нагрузки на специалистов этого профиля. Проработать данный вопрос Михаил Ведерников поручил руководству комитета по здравоохранению", - отмечается в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Псковской области на данный момент зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом и шесть смертей. Выздоровели девять пациентов. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.