В штате Нью-Йорк снизился показатель суточной смертности из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Число новых случаев смерти от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового вида, в штате Нью-Йорк составило 438. Таким образом, как подчеркнул губернатор этого региона Эндрю Куомо на встрече с журналистами в Олбани, суточная смертность снизилась по сравнению с предыдущим днем, когда умер 471 человек. Трансляцию брифинга вел телеканал NY1 .

Число новых случаев заражения коронавирусом, по его словам, "в целом остается на одном уровне: в минувшие сутки было выявлено 1 359 случаев, а днем ранее - 1 386". "Вопрос в том, является ли эта тенденция устойчивой", - отметил губернатор. "Все эти новости внушают тревогу, некоторые из них - просто ужасны, - продолжал он. - Тем не менее я обязан представлять эти данные, это моя обязанность".

"Сейчас начинают звучать предположения о возможности новой волны заболеваний осенью, - отметил он. - Согласно этим теориям, летом распространение вируса может замедлиться, а после, осенью, с наступлением холодных дней, число заболеваний может возрасти". Губернатор отметил, что, согласно одной из моделей, описывающих возможные масштабы распространения коронавируса в штате, уровень заражения в 13,9% будет означать, что вирус выявлен у 2,7 млн жителей региона.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 843 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 46 тыс. человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.