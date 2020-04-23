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Пандемия коронавируса нового типа

Первый случай смерти из-за коронавируса зафиксировали среди коренных народов Колумбии

По данным Национальной организации коренных народов Колумбии, почти 250 тыс. семей рискуют заразиться коронавирусом, чему способствуют нехватка воды, продовольствия и медикаментов

БОГОТА, 23 апреля. /ТАСС/. Первый случай смерти из-за заражения коронавирусом был зафиксирован среди жителей коренных народов Колумбии. Об этом в четверг сообщила Национальная организация коренных народов Колумбии.

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По ее данным, инцидент произошел в населенном пункте Сан-Хосе-де-Иснос в департаменте Уила на юго-западе страны, где проживают представители народа янакуна. Отмечается, что еще у семерых индейцев был диагностировано заболевание, вызываемое коронавирусом.

По данным организации, почти 250 тыс. семей представителей коренных народов рискуют заразиться коронавирусом. Этому способствуют нехватка воды, продовольствия и медикаментов. Кроме того, многие индейские народы проживают в районах, в которых действуют незаконные вооруженные формирования.

17 марта президент Колумбии Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 11 мая. Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта. По состоянию на 22 апреля общее число заразившихся в Колумбии составляет 4 356, умерли 206 человек, 870 выздоровели.

Теги
КолумбияПандемия коронавируса нового типа
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