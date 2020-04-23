Папа Римский Франциск передал медицинское оборудование в больницы городов трех стран

РИМ, 23 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск передал аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также медицинские материалы, включая защитные маски и очки, в больницы Лечче (Италия), Мадрида (Испания) и Сучава (Румыния). Как сообщает в четверг агентство ANSA , эта благотворительная акция совпала с именинами понтифика, в миру Хорхе (Георгий) Марио Бергольо.

Как отмечают в Службе папских милостей, пять аппаратов ИВЛ доставлены в город Сучава, 25% населения которого инфицированы коронавирусом, специальным бортом. Медицинское оборудование в Испанию будет распределено при содействии апостольской нунциатуры.

Ранее понтифик уже жертвовал €60 тыс. на поддержку больницы Папы Иоанна XXIII в городе Бергамо, одном из наиболее пострадавших от пандемии. Более того, по указанию главы Римско-католической церкви был создан чрезвычайный фонд в рамках системы миссионерских учреждений (Папских миссионерских обществ), средства из которого будут использоваться для оказания помощи в борьбе с пандемией.

Сейчас Ватикан, как и другие страны, несет серьезные финансовые потери и лишился практически всех своих источников дохода, начиная с Ватиканских музеев, закрытых с 9 марта из-за распространения коронавируса. Не поступают в Римско-католическую церковь и пожертвования верующих, поскольку все службы проходят без участия прихожан. Прелатам Римской курии предложено отказаться от своих зарплат также в пользу страдающих от коронавируса.

В свою очередь Ватикан, где выявлены девять инфицированных коронавирусом сотрудников, получил помощь из Китая - в ватиканскую аптеку были поставлены медицинские материалы. На первом этапе пандемии за счет пожертвований китайских католиков из Ватикана были направлены в Китай 500 тыс. масок.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.