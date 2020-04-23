Студенты СКФУ подготовят серию аудиогидов по городам Северного Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Студенты Северо-Кавказского федерального университета создадут серию аудиогидов по городам округа. Две аудиоэкскурсии уже доступны для туристов, сообщила в четверг пресс-служба вуза.

"Резиденты Welcome-центра СКФУ познакомят туристов с Северным Кавказом. Студенты разрабатывают аудиогиды по городам округа. Две экскурсии уже доступны пользователям. Прослушать материалы можно бесплатно. Все, что для этого нужно, это смартфон и мобильный интернет", - говорится в сообщении.

Welcome-центр для студенческих туристических обменов открылся в СКФУ в 2017 году. В функционал центра входит поиск объектов и событий в регионе, представляющих интерес для молодежи. Проект "Аудиогиды по СКФО" в 2019 году стал обладателем гранта Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

"Пока мы записали две обзорные экскурсии по Ставрополю и Ессентукам. Рассказываем о самых интересных страницах из истории этих городов. Так, прогуливаясь вместе с нами по курортному парку Ессентуков, можно узнать не только о самом парке, но и о людях, связанных с курортом", - цитирует пресс-служба автора проекта Анастасию Пшеничную.

Планируется, что студенты подготовят семь аудиогидов на русском и английском языках. В ближайшее время в свободном доступе появится экскурсия по лермонтовским местам Пятигорска. Также будут подготовлены экскурсии по Нальчику в Кабардино-Балкарии, Владикавказу и Куртатинскому ущелью в Северной Осетии. Все материалы размещаются на международной платформе бесплатных мобильных аудиогидов.