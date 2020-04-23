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Пандемия коронавируса нового типа

Число безработных в Петербурге в ситуации с пандемией может достичь 70 тыс.

Как сообщил председатель городского комитета по труду и занятости населения, из 3,3 млн работающих в регулярном режиме сейчас более 1 млн человек не могут ходить на работу, по той причине, что их рабочие места закрыты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Число зарегистрированных безработных в Петербурге за период действия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, может достичь 70 тыс. человек, что сопоставимо с рекордом середины 1990-х годов. Об этом в четверг сообщил председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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"До конца этого месяца, я думаю, что общее число зарегистрированных безработных составит примерно 30 тыс. человек. Мы не ожидаем регистрируемой безработицы выше 70 тыс. человек за весь этот период, то есть, это очевидно, к концу июня. Это небольшие цифры по мировой практике, но для нашего города это близко к рекордам середины 1990-х годов - тогда тоже было более 60 тыс. безработных, получающих пособие", - сказал он.

Он добавил, что из 3,3 млн работающих в регулярном режиме сейчас более 1 млн человек не могут ходить на работу, по той причине, что их рабочие места закрыты. "Из оставшихся 2,3 млн человек, около 500 тыс. работают дистанционно. Это непривычно - понятно, что здесь производительность неидеальная, и система управления пока непривычна для этого, недостаточно разных сервисов, интернет работает с напряжением", - отметил Чернейко.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2 458 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 368 человек, умерли 17.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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