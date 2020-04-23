Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью настоятеля Елоховского собора

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что опечален смертью бывшего настоятеля Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александра Агейкина. Об этом говорится в соболезновании, опубликованном в четверг на сайте Московского патриархата.

Агейкин умер 21 апреля после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Отпевание и похороны прошли в четверг на территории Елоховского собора, он был погребен за алтарем у восточной стены собора.

"С большой печалью воспринял известие о кончине протоиерея Александра Агейкина, настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове. Отец Александр отошел ко Господу после стремительно развивавшегося недуга, став жертвой коварного морового поветрия, охватившего ныне нашу страну <…> Хотел бы засвидетельствовать искреннюю и горячую готовность отца Александра быть полезным церкви, с усердием и полной отдачей сил служить Богу и людям на всяком месте трудов", - говорится в сообщении.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что Агейкин "умел создавать совершенно особую молитвенную атмосферу на богослужениях" и "заботился о полнокровном развитии приходской жизни".

Протоиерей Александр Агейкин родился 8 июня 1971 года в Московской области. В 1994 году окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета. В 1996 году рукоположен в сан диакона и назначен в Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине. В 2000-2013 годах - клирик храма Христа Спасителя. В 2012 году Патриархом Московским и всея Руси Кириллом рукоположен в пресвитера с возведением в сан протоиерея. Указом от 24 марта 2013 года был назначен настоятелем Богоявленского Елоховского кафедрального собора.