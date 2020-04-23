Миронов предложил Путину учредить медаль за доблесть в борьбе с пандемией

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в четверг направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность учреждения медали "За профессиональную доблесть в борьбе с пандемией". Копия обращения имеется в распоряжении ТАСС.

"Несмотря на масштабы заболеваемости и отсутствие противовирусной вакцины, система здравоохранения продолжает эффективно противостоять пандемии", - отмечается в письме. По мнению парламентария, в российском обществе происходит осознание важности профессии врачей и медицинских работников, а также "свойственного им повседневного профессионального риска".

"В этой связи прошу вас рассмотреть возможность учреждения государственной награды, медали "За профессиональную доблесть в борьбе с пандемией". Предлагаю сделать эту награду массовой и награждать медалью всех граждан, имеющих непосредственное отношение к противодействию эпидемии: от руководителей медучреждений и научно-исследовательских центров до рядовых санитаров, лаборантов и волонтеров, а также сотрудников других служб и организаций, непосредственно контактирующих по долгу службы с заболевшими людьми", - говорится в обращении к главе государства.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.