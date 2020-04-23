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Пандемия коронавируса нового типа
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Во Франции число умерших из-за коронавируса достигло 21 856 человек

За минувшие сутки в стране умерли 516 человек

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Число умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа во Франции увеличилось за минувшие сутки на 516 человек, общее количество летальных исходов, зарегистрированных на территории страны, достигло 21 856. Такие данные привело в четверг Главное управление здравоохранения страны.

Согласно его информации, в отделениях реанимации в настоящий момент находятся более 5 тыс. человек. По сведениям управления, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во Франции увеличилось за последние 24 часа на 1 653 и достигло 120 804.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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