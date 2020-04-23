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Пандемия коронавируса нового типа

На работу во временный госпиталь в петербургском "Ленэкспо" направят до ста медиков

В медучреждении будут размещать больных с легкой формой коронавирусной инфекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. До ста медиков будут обеспечивать работу временного госпиталя для заразившихся коронавирусом в одном из павильонов площадки выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации города.

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"Эксплуатацией госпиталя будет заниматься СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн". Оттуда в "Ленэкспо" направят до 100 медработников - из расчета один врач на 60 коек и вдвое больше медсестер. В "Ленэкспо" будут госпитализировать больных с легкой формой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Один из павильонов выставочного комплекса "Ленэкспо" был предоставлен Петербургу для временного размещения госпиталя после переговоров губернатора Александра Беглова и главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Сейчас в помещении заканчивается монтаж модулей для размещения 1 тыс. коек. "Частично модули уже оборудованы специальными медицинскими кроватями, светильниками, розетками, штативами для капельниц и тумбочками. Каждый модуль рассчитан на двоих человек", - отметили в пресс-службе.

В павильоне также оборудуют санузлы, душевые, санпропускники - для безопасного прохода из "чистой" зоны в "грязную" и обратно. На территорию госпиталя будут привозить готовую еду в ланчбоксах, общая столовая не планируется. "У госпиталя будет изолированная система снабжения медикаментами и бытовыми принадлежностями, а также вывоза загрязненных отходов. В ближайшее время планируется завершить обустройство зоны хранения и обеззараживания белья", - рассказали в администрации.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2 458 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, в которых превышен среднероссийский показатель числа заразившихся - 32,1 на 100 тыс. жителей. Выздоровели после заражения коронавирусом 368 человек, умерли 17.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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