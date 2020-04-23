Эксперт: у 2-30% пациентов с COVID-19 возможен отрицательный тест на наличие инфекции

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Отрицательные результаты лабораторной диагностики на наличие новой коронавирусной инфекции возможны у 2-30% пациентов с COVID-19, в связи с чем с компьютерная томография может показать наличие инфекции раньше, чем тестирование. Об этом заявил член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Сергей Авдеев в интервью "Российской газете" , опубликованном в четверг.

"В то же время у 2-30% больных COVID-19 возможны отрицательные результаты лабораторной диагностики. Это связано не с качеством реагентов или тестов. Просто существуют определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты. Это время возникновения инфекции, место забора биологического материала, качество забора и так далее. И получается, что с помощью компьютерной томографии сам случай коронавирусной инфекции иногда виден раньше, чем при использовании лабораторных тестов", - отметил Авдеев.

Он также добавил, что компьютерная томография (чувствительность этого метода превышает 90%) является более точной и специфичной методикой выявления изменений в ткани легких по сравнению с обычной рентгенографией. По мнению Авдеева, большинству пациентов с COVID-19 требуется данная методика. "Компьютерную томографию я бы поставил сегодня на первое место среди всех имеющихся методов для подтверждения диагноза. По своей чувствительности она даже превосходит лабораторную диагностику для подтверждения вирусной инфекции", - отметил он.