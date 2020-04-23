{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бастрыкин поручил помочь женщине с новорожденным, которую выселяют из дома в Ленобласти

По словам женщины, бывший муж отключил в доме, где она находится с ребенком, свет, газ и воду. Таким образом, он пытается выселить ее оттуда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение оказать помощь жительнице Ленинградской области и ее новорожденному ребенку, которых пытаются выселить из дома, где они находятся на самоизоляции. Об этом в среду сообщается на сайте СК РФ.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области оказать юридическую и иную необходимую помощь женщине с ребенком, попавшей в сложную жизненную ситуацию", - сказано в сообщении.

В СК добавили, что в эфире одного из федеральных каналов приводилась история женщины из Ленинградской области, которая сообщила, что находится в загородном доме с новорожденным ребенком на самоизоляции, а бывший муж пытается их выселить. Женщина просит помощи. По ее словам, бывший супруг отключил в доме свет, газ и воду.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 576 человек, выздоровели 56. Регион занимает шестое место по общему числу заразившихся среди регионов России. Случаи заражения зафиксированы в 16 из 17 районов области, а также в одном городском округе. Наибольшее количество - в ближайшем к Санкт-Петербургу Всеволожском районе.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Монтаж памятника советскому солдату завершили на Ржевском мемориале
Работы шли на протяжении трех месяцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС