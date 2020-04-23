Бастрыкин поручил помочь женщине с новорожденным, которую выселяют из дома в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение оказать помощь жительнице Ленинградской области и ее новорожденному ребенку, которых пытаются выселить из дома, где они находятся на самоизоляции. Об этом в среду сообщается на сайте СК РФ.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области оказать юридическую и иную необходимую помощь женщине с ребенком, попавшей в сложную жизненную ситуацию", - сказано в сообщении.

В СК добавили, что в эфире одного из федеральных каналов приводилась история женщины из Ленинградской области, которая сообщила, что находится в загородном доме с новорожденным ребенком на самоизоляции, а бывший муж пытается их выселить. Женщина просит помощи. По ее словам, бывший супруг отключил в доме свет, газ и воду.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 576 человек, выздоровели 56. Регион занимает шестое место по общему числу заразившихся среди регионов России. Случаи заражения зафиксированы в 16 из 17 районов области, а также в одном городском округе. Наибольшее количество - в ближайшем к Санкт-Петербургу Всеволожском районе.