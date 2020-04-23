Два вывозных рейса из Бангкока и один из Сеула запланированы на 25 апреля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Вывозные рейсы из Бангкока в Петропавловск-Камчатский и Хабаровск, а также рейс из Сеула во Владивосток запланированы на 25 апреля. Об этом говорится в Telegram-канале Минкомсвязи РФ.

"Вылет рейса №SHU5491 Бангкок - Петропавловск-Камчатский запланирован на 25 апреля в 22:40 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Камчатском крае и Дальневосточном федеральном округе. Вылет рейса №SHU5487 Бангкок - Хабаровск запланирован на 25 апреля в 23:40 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Хабаровском крае", - говорится в сообщениях в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ.

В свою очередь вылет рейса из Сеула во Владивосток планируется в 13:00 25 апреля по местному времени, он предназначен для проживающих в Приморском крае.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь РФ. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета".