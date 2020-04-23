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Монтаж памятника советскому солдату завершили на Ржевском мемориале

Работы шли на протяжении трех месяцев

ТАСС, 23 апреля. Специалисты завершили монтаж бронзового памятника советскому солдату, начатый в январе 2020 года на строительной площадке Ржевского мемориала в Тверской области. Три месяца спустя работа над скульптурой полностью завершена, сообщил в четверг на своей странице в Instagram автор проекта памятника, скульптор Андрей Коробцов.

Ржевский мемориальный комплекс в память о солдатах Красной армии возводят по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области.

"Работа над памятником Ржевского мемориала полностью завершена. Очень надеюсь, что памятник понравится. Сейчас испытываю легкое опустошение, 2,5 года жил с этим проектом. Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в создании монумента, благодаря вам всем результат оказался достойным", - написал Коробцов.

Первоначально скульптуру солдата вылепили из глины и разделили на 600 частей, которые отливали по отдельности. В центральной части памятника расположилась бронзовая фигура автомата, выполненная по образцу ППШ-41, длиной 9 м и весом около 2,5 т. Нижнюю часть композиции формируют фигуры взлетающей стаи журавлей.

Мемориал возводится без привлечения федеральных средств, на народные пожертвования.

Теги
Тверская областьМарковская, Россияна Владимировна
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