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Американский легион из-за пандемии не сможет отметить 75-летие встречи на Эльбе

Представитель легиона Джон Ротер отметил, что окончание Второй мировой войны отметят позднее

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Крупнейшая в США ветеранская организация Американский легион из-за пандемии коронавируса не проводит мероприятий по случаю 75-й годовщины встречи американских и советских войск на Эльбе, однако намерена позднее широко отметить окончание Второй мировой войны. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель легиона Джон Ротер.

"Хотя у нас нет общенациональных планов по случаю Дня Эльбы, мы намерены активно отмечать годовщину окончания Второй мировой войны на всех доступных для Американского легиона медийных платформах, - сообщил он. - Национальный исполком Американского легиона еще в прошлом году принял резолюцию по поводу мероприятий, приуроченных к годовщине окончания Второй мировой. Но, как известно, из-за пандемии коронавируса пришлось отменить или отложить очень много крупных мероприятий".

Как сообщил Ротер, в резолюции подчеркивается, что "Министерство обороны США и отдельные виды вооруженных сил проведут целую серию мероприятий в честь ветеранов, призванных напомнить американцам о войне". "Это - повод для того, чтобы отдать дань благодарности ветеранам и членам их семей за их службу и за все те жертвы, которые они понесли во имя страны", - подчеркивается в документе.

Мероприятия в связи с окончанием Второй мировой войны планируются в период вплоть до 31 декабря 2021 года.

Встреча советских и американских войск произошла 25 апреля 1945 года. В районе города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.

Американский легион был создан 15 марта 1919 года представителями американского экспедиционного корпуса, принимавшего участие в Первой мировой войне. Ветеранская организация насчитывает более 12,7 тыс. местных отделений.

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США75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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